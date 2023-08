Mysterie rond familie van vermiste Émile (2) steeds groter: ‘Woning van grootouders in 2019 in brand gestoken’

Terwijl er nog altijd geen spoor van de Franse Émile (2) is gevonden, lijkt het mysterie rond de familie van de peuter – die beschreven wordt als ‘heel gelovig en discreet’ – steeds groter te worden. Zo schrijft de krant ‘Le Parisien’ dat de woning van Émiles grootouders enkele jaren geleden getroffen werd door een zware brand. Hoewel de specifieke oorzaak nooit is achterhaald, ging het naar verluidt om brandstichting. Een mogelijk scenario is dat het huis in brand werd gestoken door iemand die de extreemrechtse sympathieën van Émiles familie niet deelde.

De kleine Émile is al sinds 8 juli spoorloos. Die dag verdween de jongen toen hij op bezoek was bij zijn grootouders aan moederskant in het Franse dorp Le Vernet. Over de familie van de peuter is het laatste nog niet geschreven. Eerder beweerde een vrijwilliger al dat Émiles vader, Colomban S., een’bijzondere indruk’ bij hem had nagelaten. “Hij kwam heel autoritair over. Hij aarzelde niet om zijn stem te verheffen en mensen een uitbrander te geven als ze volgens hem niet de juiste houding hadden”, klonk het.

Franse media achterhaalden bovendien dat Colomban S. in 2018 voor de rechter moest verschijnen voor een vermoedelijke aanval op een groep buitenlanders, maar hij werd vrijgesproken. Hij was ook actief binnen de extreemrechtse groepering Bastion Social Marseille. In 2021 stond hij op de kieslijst van Eric Zemmour, een politicus die eerder al werd aangeklaagd voor het aanzetten tot rassendiscriminatie.

Brandstichting

En nu komen ook de grootouders van Émile, de ouders van zijn moeder, in het vizier. Volgens ‘Le Parisien’ zou hun oude woning in het gehucht Boulard, op ongeveer 12 kilometer van Le Vernet, in 2019 samen met twee andere huizen getroffen zijn door een zware brand. Enkele dagen na het incident zou de politie aanwijzingen hebben gevonden dat de brand was aangestoken. Hoewel de precieze oorzaak nooit is achterhaald, wordt de zaak als crimineel bestempeld.

Een mogelijke link tussen de brand en de verdwijning van Émile is ‘noch prioritair, noch uitgesloten’, vertelt een politiebron aan ‘Le Parisien’.

Extreemrechtse sympathieën

Volgens Franse media zou de brandstichting mogelijk te maken hebben met de politieke voorkeuren van Émiles familieleden. Het gehucht Boulard heeft immers een opmerkelijke geschiedenis. In 1967 kocht een groep vrienden, vier geneeskundestudenten, het grootste deel van het gehucht op. Onder hen was ook Émiles overgrootvader. Door de jaren heen richtten de vier vrienden er een vastgoedbedrijf op. Ze hingen in het gehucht ook verschillende vlaggen op die gelinkt waren aan extreemrechtse groeperingen, iets wat bij de resterende inwoners naar verluidt niet in goede aarde viel. Volgens getuigen waren er dan ook ‘veel spanningen en vijandigheden’ binnen de gemeenschap.

Na verloop van tijd besloten steeds meer mensen uit Boulard weg te trekken, waardoor het nu niet meer dan een ‘spookdorp’ is. De uitgebrande woning van Émiles grootouders zou ook nog steeds in dezelfde vervallen staat zijn.

Voorlopig hebben onderzoekers nog niemand die in Boulard woont/woonde verhoord. “Maar het feit dat Émiles familie het doelwit van brandstichting zou zijn geweest, betekent wel dat we het moeten onderzoeken”, aldus de politiebron.