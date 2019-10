Mysterie rond verdwijning van Fransman die gezin uitmoordde na ruim acht jaar opgelost

Dupont de Ligonnès zou een valse identiteit hebben aangenomen en ook zijn uiterlijk hebben laten veranderen, schrijft de Franse krant Le Parisien. Lange tijd was niet zeker of hij nog in leven was, of zelfmoord had gepleegd. Hij kon in Schotland worden geïdentificeerd doordat zijn vingerafdrukken internationaal bekend waren.



Franse rechercheurs zijn na de aanhouding van de vermoedelijke moordenaar naar Schotland afgereisd. Volgens een bron bij het onderzoek zou de Fransman gebruik hebben gemaakt van een in 2014 gestolen paspoort en waarschijnlijk een deel van de tijd dat hij op de loop was in het Verenigd Koninkrijk hebben doorgebracht.