Mysterieus overlijden in Egyptisch hotel: ook Nederlanders vertrekken

De raadselachtige dood van een Brits echtpaar in een hotel in Hurghada heeft touroperator Thomas Cook doen besluiten ruim 300 vakantiegangers te verhuizen. Het gaat om Belgen, Britten, Duitsers en Nederlanders, zegt woordvoerster Hanita van der Meer tegen deze krant.

In totaal verhuist de reisorganisatie 307 vakantiegangers. ,,Het gaat om 70 Duitsers, 20 Belgen, 10 Nederlanders en 7 Britten. Die laatsten hebben ervoor gekozen om hun vakantie af te breken, vermoedelijk omdat de dood van het echtpaar hen meer raakt dan toeristen van andere nationaliteiten. De Engelsen vliegen vanavond terug naar Manchester."

De Nederlandse vakantiegangers kozen ervoor in Hurghada te blijven, zegt Van der Meer. ,,Ze willen genieten van hun vakantie en die is voorbij als ze terug zouden gaan. We hebben hen aangeboden te verhuizen naar andere hotels en op dat aanbod zijn ze ingegaan." Hetzelfde geldt volgens de woordvoerster voor de Thomas Cook-klanten met de Belgische en Duitse nationaliteit. ,,Ze worden verdeeld over verschillende hotels die in onderling overleg zijn gekozen."

Onderzoek

Het vertrek van de Thomas Cook-klanten is een voorzorgsmaatregel. Die volgt op de dood van John en Susan Cooper uit Burnley in het vakantieresort aan de Rode Zee. Hun dood wordt onderzocht. Van der Meer: ,,Dat onderzoek duurt minimaal een week omdat allerlei stalen zijn genomen die op kweek worden gezet. In afwachting van de resultaten is de gezondheidssituatie in het hotel onzeker."

Koolmonoxidevergiftiging is volgens de zegsvrouwe in ieder geval uitgesloten als doodsoorzaak. Susan Cooper was zelf werkneemster van Thomas Cook.

'Zeer luxueus'