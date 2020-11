Mysterieuze monoliet in woestijn Utah opgelost in het niets

De mysterieuze monoliet die eerder deze maand werd ontdekt in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah, lijkt verdwenen. De lokale autoriteiten zeggen uit betrouwbare bronnen te weten dat het object is verwijderd ‘door een onbekende derde'.

De metalen zuil van ongeveer 3,5 meter werd ontdekt door de bemanning van een helikopter die boven het gebied vloog. Niemand weet waar het object vandaan komt, of van wie het is. De bemanning van de helikopter speculeerde dat het misschien is achtergelaten door een kunstenaar of buitenaardse wezens.

De precieze locatie wilden de helikopterbemanning aanvankelijk niet delen. Ze wilden voorkomen dat onervaren toeristen een poging zouden wagen selfies te nemen bij het metalen object. Dat bevindt zich diep in een afgelegen regio en de kans op verdwalen of ongelukken is volgens de twee te groot.

Juist dat mysterieuze trok avonturiers aan. Slechts 48 uur nadat het nieuws bekend was geraakt, verschenen er op sociale media foto’s van onverschrokken reizigers. Een van de eersten in die strijd om de unieke foto’s was de 33-jarige David Surber, een voormalig officier van het Amerikaanse leger. Hij reed zes uur lang door de nachtelijke woestijn om het bizarre object te vinden.

Verplaatst

De lokale autoriteiten zien het gevaarte als privé-eigendom en hebben het om die reden naar eigen zeggen niet verplaatst. ,,Bijna zo snel als hij verscheen, is hij nu verdwenen”, reageerde het lokale Departement van Publieke Veiligheid volgens The New York Times op het mysterie. ,,Ik kan alleen maar speculeren dat aliens hem hebben teruggenomen.”

Het kunstwerk zou kunnen zijn gemaakt door kunstenaar John McCracken, die stierf in 2011. Zijn galeriehouder David Zwirner zei tegen de New York Times: ,,Volgens mij is dit echt wel door John gemaakt.” Maar daar is niet iedereen in de galerie van overtuigd. Het zou in dat geval enkele jaren na de dood van McCracken daar neergezet zijn, als de tijdlijn van Tim Slane klopt. Mogelijk is dit werk van de hand van een andere artiest, al dan niet als eerbetoon aan McCracken.

Rond augustus 2015-oktober 2016, toen het raadselachtige voorwerp volgens de satellietbeelden van Google Earth moet zijn geplaatst in de woestijn van Utah, vonden daar ergens in de buurt ook opnames plaats voor het eerste seizoen van de sciencefiction tv-serie Westworld. Mogelijk is het metalen ding een overblijfsel van een filmset.

