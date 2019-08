Mysterieuze verdwijning Nora (15) houdt Engeland in de greep: 'Onze dochter is ontvoerd’

De 15-jarige Nora Quoirin die gisterochtend op mysterieuze wijze verdween vanuit een resort in Maleisië, is hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer geworden van ontvoering. Daar gaan de ouders van het verdwenen meisje vanuit, zo laat hun woordvoerder in een persconferentie weten. Volgens de politie is daar nog geen enkele aanwijzing voor.

Nora’s ouders sloegen gisterochtend om zeven uur alarm nadat ze hadden ontdekt dat haar kamer leeg was en er een raam open stond. De politie schaalde direct op en zocht met speurhonden en zo’n tweehonderd medewerkers naar het meisje. Vooralsnog zonder succes.



Op een persconferentie benadrukte de politie dat de zaak in dit stadium als een vermissing wordt beschouwd en niet als een ontvoering. De familie van Nora doet die verklaring af als vreemd en stelt dat die bewoordingen in tegenspraak zijn met wat de politie hen persoonlijk had verteld.

‘Geen worsteling’

Matthew Searle, een medewerker van een platform voor vermiste personen in het buitenland, treedt op als woordvoerder van het gezin. ,,De politie heeft de familie verteld dat dit wordt behandeld als een geval van vermiste personen én als een geval van ontvoering, dus het is heel vreemd dat de politie nu met deze verklaring naar buiten komt”, vertelt hij tegen The Sun.

Volgens Searle maakt de familie zich grote zorgen. Ze gaan er in dit stadium vanuit dat iemand hun dochter tegen haar wil heeft meegenomen. ,,Ze zou het raam niet alleen hebben kunnen openen”, stelt Searle. ,,Ze weten ook zeker dat Nora nergens alleen naartoe zou lopen. Er is weliswaar geen teken van een worsteling in de kamer, maar we geloven nog steeds dat ze is meegenomen.”

Quote De accommoda­tie leidt recht­streeks naar de open jungle, dus er is veel bezorgd­heid over waar ze mogelijk mee naartoe is genomen Matthew Searle

Opgeschaald

De omgeving van de kamer waarin het meisje verbleef, was volgens Searle toegankelijk voor de gasten van het resort. Er was ook geen beveiliging aanwezig, stelt de woordvoerder. ,,De accommodatie leidt rechtstreeks naar de open jungle, dus er is veel bezorgdheid over waar ze mogelijk mee naartoe is genomen en waar ze op dit moment is.”

De ouders van Nora zijn volgens de woordvoerder fysiek betrokken bij de zoekacties in en rondom het hotel. ,,Gelukkig heeft de politie nu ongeveer tweehonderd agenten op de zaak zitten. Dat is veel meer dan gisteren. De zaak lijkt de afgelopen 24 uur enorm te zijn opgeschaald, gezien de reactie van de politie.”

‘Extreem bezorgd’

Desalniettemin beschouwt de Maleisische politie de zaak nog altijd als een vermissing. ,,Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor criminele activiteiten, maar er lopen nog onderzoeken”, meldde een woordvoerder. Die onderzoeken richten zich onder meer op de jungle en op omliggende dorpjes, waar grote zoekacties worden gehouden.

Het resort verleent alle medewerking en meldt ‘extreem bedroefd en bezorgd’ te zijn. Mat Sah Jang, een lokale inwoner, denkt dat Nora nog ergens in de buurt is. ,,Ik denk dat de vermiste tiener niet heel ver is gegaan. Ik geloof dat ze zich nog steeds in de buurt van het resort bevindt, omdat het een omheind gebied is.”