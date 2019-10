Na 14.000 keer ‘order!’ houdt John Bercow ermee op

John Bercow groeide in amper vier jaar tijd uit tot een politieke superster: tegenwoordig kan hij in binnen- en buitenland niet meer rustig over straat. De politieke brexitcrisis zorgde voor een wereldwijde interesse in het Britse parlement en Bercows zeer uitgesproken voorzittersstijl bleef niet onopgemerkt. Ook zijn verschijning was opvallend: elke dag was het afwachten wat voor gekke kleurige das hij nu weer uit de kast had getrokken.



Bercow is geliefd en gehaat binnen de Britse politiek en onder de bevolking. Zijn tegenstanders wijzen op beschuldigingen van voormalig medewerkers over pestgedrag. Hij zou een onveilige werkomgeving creëren, een kort lontje hebben, soms onredelijk boos worden en zijn ondergeschikten beledigen en intimideren.



Op dit moment loopt er een onderzoek naar de beschuldigingen, die Bercow overigens altijd heeft ontkend. Anderen vinden hem een ijdeltuit, een uitslover die zijn positie misbruikte om zijn eigen status te vergroten.