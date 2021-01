Na 15 bewogen uren krijgt Biden de zegen van het Congres

Bezwaren van Trump-volgelingen tegen de uitslagen in sommige staten werden steeds weggestemd. De vaststelling van de uitslag van de staat Vermont duwde Biden over de kritieke grens van 270 kiesmannen. Vicepresident Pence bekrachtigde zo de verkiezingswinst van Joe Biden in het Congres. Uiteindelijk zal Biden 306 kiesmannen hebben en Donald Trump 232. Precies het omgekeerde van vier jaar geleden toen Trump 306 stemmen kreeg vanuit de staten.

Een geschokte Senaat keerde vannacht terug naar ‘de vloer’ om de draad op te pakken na wat The Washington Post omschreef als ‘een historisch zwarte dag’. Senatoren en afgevaardigden moesten op de vlucht voor een meute relschoppers die geloofden dat ze de democratie gingen redden door het ‘bedrog’ van Joe Biden aan de kaak te stellen. ,,We zullen niet uit deze kamer worden gehouden door misdadigers, bendes of bedreigingen. We zullen niet buigen voor wetteloosheid of intimidatie”, zei Mitch McConnell de leider van de Republikeinen later in de Senaat. ,,We zijn weer op onze post. We zullen onze plicht uit hoofde van de grondwet voor onze natie vervullen. En dat gaan we vanavond doen.”

Het is gedaan, vicepresident Mike Pence bedankt een senator nadat het Congres de verkiezing van Joe Biden heeft gecertificeerd.

Oogje dicht

Veel Republikeinen die jarenlang uit politieke calculatie voor hun eigen carrière een oogje dichtknepen voor het gedrag van Trump leken nu wel klaar met zijn uitspattingen. ,,We waren vandaag getuige van wat er kan gebeuren ​als mannen aan de macht en mannen die verantwoordelijkheid dragen, weigeren de waarheid te erkennen”, zei de Republikeinse senator Pat Toomey. ,,We zagen bloedvergieten omdat de demagoog ervoor koos leugens te verspreiden en wantrouwen jegens zijn eigen mede-Amerikanen te zaaien.”

Het kansloze debat bedoeld om de certificatie van Joe Biden als volgende president tegen te houden was afgedwongen door senatoren als Josh Hawley en Ted Cruz. Een nieuw parlementair onderzoek naar de verkiezingen was volgens hun de enige manier om op te komen voor ‘miljoenen Amerikanen die geloven in Trumps (valse) beweringen dat de verkiezing was gestolen’.

Retoriek voor het eigen belang, menen veel Republikeinen nu. ,,Ik vraag mijn collega’s: wegen we ons eigen politieke fortuin zwaarder dan de kracht van onze republiek, de kracht van onze democratie en de zaak van vrijheid?”, foeterde Mitt Romney die al helemaal niets van Donald Trump moet hebben. Trump-verdediger Lindsey Graham vond het ook wel genoeg geweest. ,,Trump en ik hebben samen een geweldige reis gehad. Ik vind het heel erg dat het nu zo gaat. Genoeg is genoeg.”

Romney, de genomineerde van de partij in 2012, herinnerde zijn collega’s eraan dat hij weet hoe vervelend het is om een ​​presidentsverkiezing te verliezen, wat een hartelijk gelach oplevert. Maar hij kreeg een enthousiast, spontaan applaus met een simpele opmerking: ,,De beste manier om respect te tonen voor de kiezers die van streek zijn, is door ze de waarheid te vertellen.”

Bijna 15 uur nadat senatoren en afgevaardigden voor het eerst bijeenkwamen in een gezamenlijke sessie, accepteerden ze uiteindelijk de definitieve uitslag en bevestigden ze de overwinning van Biden.

Bekijk hier onze video's over de bestorming van het Capitool: