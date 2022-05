Na acht dagen rondvaren op zee worden migranten in Italië door politie en leger opgewacht

Dag 26, dinsdag 3 mei

Hoe het gaat met Boi (17) uit Zuid-Soedan? ,,We zijn blij dat we gered zijn, maar we zijn nu al dagenlang aan boord. Het is niet makkelijk al die tijd op één plek te zijn en we zijn heel moe nu.” Wat Tumani (16) uit Gambia als eerste gaat doen als hij van boord is? ,,Kijken of ik mijn moeder kan bereiken om te vertellen dat ik veilig ben. Ze heeft nu geen idee waar ik ben.”