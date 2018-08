Na belediging van Trump lijkt Melania het op te nemen voor LeBron James

NBA-sterspeler LeBron James heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet dol is op de Amerikaanse president Donald Trump. Hij benadrukte dat nogmaals in een interview met presentator Don Lemon op CNN. Trump ging er vervolgens met gestrekt been in op Twitter, waarop zijn vrouw Melania James juist prees.

Niet allleen James, ook presentator Lemon kreeg ervan langs. ,,LeBron James is zonet geïnterviewd door de domste man op televisie, Don Lemon. In vergelijking met hem leek LeBron slim, en dat is geen gemakkelijke taak." De tweet wordt in de Amerikaanse media onder meer bot en racistisch (zowel Lemon als James zijn zwart) genoemd.

De presentator en de topsporter bespraken onder meer Trumps woede over professionele atleten die weigeren op te staan terwijl aan het begin van wedstrijden het Amerikaanse volkslied wordt gezongen. De sporters doen dit onder meer om aandacht te vragen voor politiegeweld jegens minderheden in de VS. Trump vindt het niet vaderlandslievend en heeft zelfs in het verleden geëist dat eigenaren van clubs de knielende sporters ontslaan.

James, die momenteel onder contract staat bij de Los Angeles Lakers, is niet alleen een van de meest succesvolle Amerikaanse basketballers aller tijden, hij doet ook humanitair werk. Zo richtte hij onlangs een openbare school op in Akron, de stad in Ohio waar hij vandaan komt. Voor de school hoeft geen schoolgeld te worden betaald, kinderen krijgen een gratis fiets en helm en ook voor lunch wordt gezorgd.

,,Wat zou je tegen Trump zeggen als hij nu tegenover je zat?" vroeg Lemon onder meer aan James. ,,Ik zou nooit tegenover hem zitten", zei James direct. ,,Onze president probeert verdeeldheid te zaaien, en daar kan ik me niet in vinden."