Na de Russen en Britten krijgen ook de taliban dit stukje Afghanistan niet op de knieën

LIVE | Amerikanen slaan terug met dro­ne-aan­val op IS, vrees voor nieuwe aanslag

15:15 De Verenigde Staten claimen in Afghanistan een doelwit van IS-Khorasan, de Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS), te hebben gedood met een drone. De militant zou betrokken zijn geweest bij het plannen van aanvallen. Of hij ook betrokken was bij de aanslag op het vliegveld van Kaboel is niet bekend, hij beraamde volgens de Amerikanen wel nieuwe aanslagen. Volgens demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) is het ondertussen ‘niet reëel’ dat Nederland voor 31 augustus nog mensen uit de Afghaanse hoofdstad kan evacueren. Volg de laatste ontwikkelingen in deze liveblog. Het vorige blog kun je hier teruglezen.