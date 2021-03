Na dodelijke aardbeving wordt dorp in Kroatië geteisterd door tientallen zinkgaten

In Bulgarije prikken ze twintigers, want degenen met voorrang hebben er (nog) geen zin in

3 maart Geen enkel EU-land vaccineert zo traag tegen corona als Bulgarije. Dat komt niet doordat er weinig vaccins beschikbaar zijn. De Bulgaren vertrouwen de prik niet: meer dan de helft is niet van plan hem te gaan halen. Daarom kan nu iedereen zich per direct laten inenten, kwetsbaar of niet.