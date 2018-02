Na Dutroux jaagt het Belgische Arlon weer op kindermoordenaar

Bijna 14 jaar na het geruchtmakende proces tegen de beruchte meervoudig kindermoordenaar Marc Dutroux, voorjaar 2004, wordt momenteel in het kleine Justitiepaleisje van Arlon diep in de Belgische Ardennen opnieuw een kindermoordenaar berecht: Jérémy P.

De net 30-jarige inwoner van Arlon, de afgelopen weken steeds strak in het pak, staat terecht voor ontvoering, gijzeling en verkrachting en uiteindelijk de moord op zijn 14-jarige plaatsgenootje Béatrice Berlaimont, plus nog een tweede verkrachting luttele dagen later. P. probeerde ook in Luxemburg en het Franse Saint Avold nog twee vrouwen aan te randen.

Volgers van het proces speurden de afgelopen weken bij de beschuldigde vergeefs naar zelfs maar een spoortje emotie. Ook daarin lijkt P. op Dutroux, die op zijn proces gelaten alle gruwel over zich heen liet komen maar zich wel verongelijkt toonde omdat hij in zijn jeugd, anders dan andere kinderen, geen ijsjes kreeg. Volgens de advocaten van zijn slachtoffers is P., net als Dutroux, een psychopaat die nooit meer mag vrijkomen, omdat zelfs na 30 jaar het risico levensgroot is dat hij opnieuw begint. In zijn proces beraadt de burgerjury zich morgen over zijn schuld, zijn voorbedachtheid en een reeks andere vragen die de president van het hof de jury heeft voorgelegd.

Béatrice had eind november 2014 de stomme pech om de Belg, op de korte weg van haar ouderlijk huis naar haar middelbare school, te kruisen. Naar eigen zeggen zat hij op een bankje en kwam zij spontaan naar hem toe om op zijn mobiele telefoon filmpjes te kijken. Vervolgens had ze hem vergezeld omdat ze geen zin had om naar school te gaan. Wat er echt gebeurde in de tien dagen tussen haar ontvoering en het moment waarop in een bosje op hemelsbreed enkele honderden meters verder haar lichaam werd teruggevonden, konden Justitie en politie pas veel later reconstrueren.

'Zeker zijn dat ze dood was'

P. sloot zijn slachtoffer de eerste nacht aan handen en voeten gebonden op in de koffer van zijn gestolen auto, op een steenworp van haar huis, de tweede nacht ook vlakbij in een verlaten bouwcontainer. De dagen daarna reed hij met haar naar Noord-Frankrijk, bond haar enkele uren vast aan een boom toen hij daar autopech kreeg en hing haar uiteindelijk op in een jagershut, waar hij haar zonder eten en drinken achterliet om er haar pas 36 uur later weer op te zoeken. ,,Om heel zeker te zijn dat ze dood zou zijn”, aldus de advocaat-generaal. P. zelf ontkent dat. Hij acht zich niet schuldig aan de dood van Béatrice, omdat zij zichzelf zou hebben verhangen. Haar lichaam bracht hij terug naar Arlon, ‘zodat haar familie op een bepaalde manier zou kunnen rouwen’.