Na een jaar geeft IS-leider Baghdadi weer teken van leven in speech

UPDATETerreurgroep IS heeft vanavond een speech van haar leider Abu Bakr al-Baghdadi gepubliceerd. Het is voor het eerst in bijna een jaar dat de terreurleider iets van zich laat horen, er werd aangenomen dat hij dood of zwaargewond was. Hij roept zijn volgers op 'vol te houden'.

De laatste keer dat al-Baghdadi een gesproken boodschap naar buiten bracht was in september 2017. Hij riep toen zijn 'strijders' op om aanslagen te plegen. In die periode leed zijn terreurgroep al maanden zware verliezen en kromp het kalifaat in Irak en Syrië steeds verder in een. Al-Baghdadi geeft nu een spin aan dat verlies door in zijn speech te stellen: ,,Voor de mujahideen hangt de omvang van de overwinning of nederlaag niet af van een gestolen stad, de macht in de lucht, intercontinentale raketten of 'slimme' bommen."

Most wanted

De in Irak geboren al-Baghdadi staat al een tijd bovenaan de lijstje van de meest opgejaagde man ter wereld, inlichtingendiensten van meerdere landen zoeken hem en wachten op het moment dat ze informatie over zijn verblijfplaats kunnen doorspelen naar de luchtmacht van hun land. Er is de afgelopen maanden meerdere keren gemeld dat al-Baghdadi omgekomen was bij een bombardement, maar bewijs ontbrak elke keer. Wel kwamen er steeds meer berichten dat hij zwaargewond was.

Volhouden

Vanavond bleek hij nog te leven. IS publiceerde vanavond via hun mediakanaal al-Furqaan een audio-opname van ruim 45 minuten. Al-Baghdadi begon zijn speech door moslims te feliciteren met het gisteren begonnen offerfeest en roept, volgens Arabische media, zijn volgers op 'vol te houden'.



Al-Baghdadi leidt al sinds het moment dat hij in 2014 het kalifaat uitriep in een moskee in Mosul (Irak) een ondergedoken bestaan, hij verscheen daarna niet meer in het openbaar. Hij leidt de terreurgroep sinds 2010, al droeg de groep toen nog niet de naam IS.