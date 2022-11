Na schadevergoeding van één miljard, nu 472 miljoen dollar boete voor complotdenker Alex Jones

Bovenop de schadevergoeding van bijna één miljard dollar waartoe complotdenker Alex Jones vorige maand werd veroordeeld, heeft hij nu ook nog een boete gekregen van 472 miljoen dollar vanwege de leugens die hij verspreidde over de schietpartij op een school in Sandy Hook in 2012. Dat bepaalde een rechter in de Amerikaanse staat Connecticut donderdag. Jones beweerde dat het bloedbad in scène was gezet.

Vorige maand oordeelde een volksjury in Connecticut al dat Jones en het moederbedrijf van zijn website Infowars een schadevergoeding van 965 miljoen dollar moeten betalen aan de nabestaanden van de slachtoffers van het bloedbad op de school in Sandy Hook, omdat hij onterecht beweerde dat de slachtoffer acteurs waren. Ze zouden de schietpartij volgens Jones in scène hebben gezet vanwege een poging van de overheid om het wapenbezit in de VS in te perken.

Op 14 december 2012 vermoordde schutter Adam Lanza zijn moeder en vervolgens 20 kinderen en zes personeelsleden van de Sandy Hook Elementary School in de staat Connecticut, voor hij zijn wapen op zichzelf richtte. Jones hield daarna jaren vol dat het allemaal in scène was gezet. Zelfs de rouwende ouders waren volgens Jones volledig verzonnen, gespeeld door acteurs. Dat idee verspreidde hij op zijn populaire platform Infowars. Als gevolg van die complottheorieën werden de nabestaanden bedreigd, zowel op straat als online.

Jones zei over de schietpartij onder andere: ,,Het was een oefening, een gigantisch theaterstuk. Hebben ze echt een paar kinderen vermoord? Ik weet het niet.” En: ,,Dit moet onderzocht worden. Ze gebruiken dit duidelijk om achter onze wapens aan te gaan.”

De rechter vaardigde woensdag ook een afzonderlijk bevel uit dat Jones tijdelijk verhindert om zijn geld in het buitenland onder te brengen. De uitspraak kwam op verzoek van de aanklagers, die beweren dat Jones zijn bezittingen probeert te verbergen om aan de betalingen de ontsnappen.

De aanklagers hadden de rechter gevraagd om Jones ook een boete op te leggen, omwille van de ,,historische” omvang van zijn wandaden en zijn ,,volslagen gebrek aan berouw”. Jones heeft sindsdien erkend dat de schietpartij inderdaad echt plaatsvond, maar weigerde zich tijdens zijn getuigenis in het proces te verontschuldigen bij de nabestaanden.

In een verklaring stelt Chris Mattei, advocaat van de eisende partij, dat de uitspraak ,,de boodschap van deze zaak versterkt: zij die profiteren van leugens die gericht zijn tegen onschuldigen zullen worden berecht”.

Jones’ advocaat Norm Pattis noemt het verdict ,,een tragedie”. ,,Dit laatste vonnis is een farce. Het maakt ons werk in de beroepsprocedure des te gemakkelijker”, stelt hij in een verklaring. In recente gerechtsdocumenten noemde hij het vonnis ook buitensporig en pleitte hij voor een verlaging van de boete. Bovendien wil de advocaat dat het proces opnieuw plaatsvindt omdat er volgens hem oneerlijke beslissingen zijn genomen in aanloop naar de zaak.

Faillissement

Het proces in Connecticut volgt op een eerdere rechtszaak in Texas, waar Jones en zijn bedrijf een boete van 45 miloen euro kregen opgelegd in een soortgelijke zaak die werd aangespannen door twee ouders van kinderen van de Sandy Hook-school in Texas, waar Infowars is gevestigd. Er loopt in Texas nog een derde proces tegen Jones.

Jones’ bedrijf Free Speech Systems LLC vroeg in juli in Texas faillissement aan. De families van Sandy Hook hebben zich in die zaak gemengd en drongen er bij de rechter op aan om de activa van het bedrijf te bevriezen en de financiën te onderzoeken. Zij beweren dat Jones 62 miljoen dollar aan het bedrijf heeft onttrokken en het heeft opgezadeld met 65 miljoen dollar aan ‘verzonnen’ schulden.