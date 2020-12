Na Utah ook mysterieuze monoliet in Roemenië: ‘Gemaakt door slechte lasser’

Op een bergtop in het noorden van Roemenië is een mysterieuze metalen monoliet verschenen en na vier dagen weer verdwenen. De zuil werd slechts enkele dagen later ontdekt dan de zuil in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah, die veel media-aandacht kreeg.

Het object stond sinds 27 november in de bergachtige provincie Neam in een beschermd archeologisch gebied. In de reacties op sociale media werd het metalen object vergeleken met de monoliet die eerder opdook en verdween in Utah, al kreeg de Roemeense plaatconstructie kritiek vanwege slecht laswerk.

,,Een niet-geïdentificeerde persoon, blijkbaar een slechte plaatselijke lasser, heeft het gemaakt’’, zei de lokale journalist Robert Iosub. Zo plotseling als het bouwwerk verscheen, is het dinsdag weer verdwenen. ,,Er is nu slechts een kleine kuil bedekt met rotsachtige grond over.’’

Gekte om monoliet

De monoliet die in november werd ontdekt in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah, is inmiddels ook verdwenen. De lokale autoriteiten verklaarden afgelopen weekend dat het object is verwijderd ‘door een onbekende derde’.

De metalen zuil van ongeveer 3,5 meter werd ontdekt door de bemanning van een helikopter die boven het gebied vloog. Niemand weet waar het object vandaan komt, of van wie het is. De bemanning van de helikopter speculeerde dat het misschien is achtergelaten door een kunstenaar of buitenaardse wezens.

Slechts 48 uur nadat het nieuws bekend werd, verschenen er op sociale media foto’s van onverschrokken reizigers. Een van de eersten in die strijd om de unieke foto’s was de 33-jarige David Surber, een voormalig officier van het Amerikaanse leger. Hij reed zes uur lang door de nachtelijke woestijn om het bizarre object te vinden.

Bekijk hieronder videobeelden over de in Utah aangetroffen monoliet: