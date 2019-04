Na wanhoop, nu eindelijk optimisme over brexit-onderhandelingen

De Britse minister van Financiën Philip Hammond heeft zich zaterdag optimistisch uitgelaten over de onderhandelingen die de regering voert met oppositiepartij Labour over de brexit.

De Britse premier Theresa May heeft zich in wanhoop over de brexitimpasse tot oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour gewend, om zo tot een zachte(re) brexit te komen. Hammond verwacht dat er wel ‘een soort overeenkomst’ uit die gesprekken komt. Hij benadrukte dat de regering van May geen rode lijnen heeft getrokken in de onderhandelingen.

Hammond zei bij zijn aankomst bij een overleg tussen Europese ministers van Financiën in Boekarest ook optimistisch te zijn over de uitkomst van de EU-top op woensdag over de brexit, omdat de meeste lidstaten erkennen dat het Britse vertrek uit de Europese Unie beter kan worden uitgesteld, zoals May heeft gevraagd.

De 27 EU-landen moeten unaniem instemmen met haar verzoek om de brexit-datum op te schuiven naar 30 juni. De eerste reacties op haar verzoek waren terughoudend.

Zo zei de Franse minister van Financiën Le Maire dat het Verenigd Koninkrijk een duidelijke reden moet geven voor het nieuwe uitstel. ,,Zolang die reden er niet is, kunnen we geen positief antwoord geven.” Premier Rutte zei dat dit verzoek ‘weer heel veel vragen oproept'. Hij hoopte dat er meer duidelijkheid komt uit Londen voor de extra Europese top van volgende week.

Rutte herhaalde dat Nederland wil helpen een no-deal-brexit te voorkomen. ,,Maar de bal ligt in Londen, en in toenemende mate ook in het Lagerhuis.” Op het voorstel van Europees president Donald Tusk om de Britten een ‘flexibel uitstel’ van twaalf maanden te geven, wilde de premier niet ingaan.

Weggestemd