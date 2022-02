Naalden, testkits en vaccinflesjes: tonnen aan medisch afval opgehoopt tijdens coronapandemie

De WHO wijst in een rapport op de toenemende druk op verwerkingssystemen voor medisch afval, zoals injectienaalden, gebruikte testkits en lege vaccinflesjes. Het gaat om een flinke hoeveelheid puin omdat wereldwijd miljarden coronavaccins zijn toegediend en op grote schaal mensen worden getest. In de vele miljoenen weggooide testkits zitten zowel plastic als chemicaliën. In het rapport wordt ook geschat dat tussen maart 2020 en november 2021 persoonlijke beschermingsmiddelen via de VN zijn besteld met een gezamenlijk gewicht van zo’n 87.000 ton. Dat staat gelijk aan het gewicht van honderden blauwe vinvissen. Die hulpmiddelen eindigden na gebruik waarschijnlijk grotendeels in het afval.

Negatieve gevolgen

,,Het is essentieel dat ons gezondheidspersoneel de beschikking heeft over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen”, zei WHO-topfunctionaris Michael Ryan. ,,Maar is het ook cruciaal dat wordt gegarandeerd dat het veilig gebruikt kan worden zonder negatieve gevolgen voor de omgeving.”



Ook voor de pandemie zouden veel instellingen al hebben geworsteld met het wegwerken van medisch afval. De gezondheidsorganisatie komt nu met een aantal aanbevelingen. Zo moet goed worden nagedacht over wanneer het noodzakelijk is om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Zo worden vaak handschoenen gebruikt als vaccins worden toegediend, terwijl de WHO dat niet aanbeveelt.



Ook wordt geadviseerd om beschermingsmiddelen te maken die hergebruikt kunnen worden, minder uitgebreid zijn ingepakt of bestaan uit materiaal dat op milieuvriendelijke wijze kan worden afgebroken. Daarnaast zou geïnvesteerd moeten worden in betere methoden om medisch afval te verwerken en in de lokale productie van dergelijk materieel voor zorgverleners.