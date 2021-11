NASA stelt ISS-vlucht uit vanwege medisch probleem astronaut

VIDEO Eerste ‘burger­vlucht’ SpaceX veilig geland in Atlanti­sche Oceaan

De SpaceX-raket met vier passagiers is in de nacht van zaterdag op zondag net na 01.00 uur zoals gepland in de Atlantische Oceaan geplonsd. Daarmee is de eerste ruimtemissie met aan boord louter niet-professionele astronauten met succes afgesloten.

19 september