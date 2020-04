NASA stuurt astronauten eind mei voor het eerst met SpaceX naar ISS

Rook door brand bij Tsjernobyl bereikt Kiev

17 april De Oekraïense hoofdstad Kiev heeft last van rook die is ontstaan bij de brand in de buurt van Tsjernobyl, ongeveer 70 kilometer verderop. Inwoners is gevraagd ramen en deuren te sluiten en veel water te drinken. De rook is door de sterke wind richting Kiev getrokken.