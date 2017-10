Nate is afgezwakt naar een tropische storm

Binnen korte tijd nam de windsnelheid af van 140 naar 70 kilometer per uur. Daarmee vormt Nate momenteel nog nauwelijks een tropische storm, zo meldt CNN . Voorspeld was dat dit vanavond pas zou gebeuren.

Nate is alweer de negende orkaan van dit seizoen. Dat is al net zo veel als in het recordjaar 2012, toen orkaan Sandy New York lamlegde.