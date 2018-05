Nationale rouw in Cuba: zwarte doos van verongelukte Boeing gevonden

De in 1979 gebouwde Boeing stortte neer in de buurt van Santiago de Las Vegas, een kilometer of 20 ten zuiden van de internationale luchthaven José Martí. De brokstukken lagen over een flink gebied verspreid. Getuigen meldden een explosie, gevolgd door rookwolken.



De oorzaak van de ramp is nog niet bekend. Het onderzoek is in volle gang. Ook Mexico heeft een team experts gestuurd. Het vliegtuig ligt op een veld van een boerderij en is zwaar beschadigd en verbrand. De crash is het derde zware vliegtuigongeluk op Cuba sinds 2010.



In heel Cuba hangen op alle publieke en militaire gebouwen de vlaggen tot maandag halfstok. President Miguel Díaz-Canel heeft volgens de regeringskrant Granma de plaats des onheils ten zuiden van de hoofdstad bezocht. Hij sprak met nabestaanden van de slachtoffers. Ook waren er condoleances van zijn voorganger Raul Castro, net weer op de been na een herniaoperatie.