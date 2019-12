‘Natuurlijk praat Boris Johnson onzin, maar ik stem wel op hem’

Met een bleek gelaat en kleine ogen van de slaap liet Boris Johnson zich maandag ruim voor zonsopgang fotograferen met een joekel van een kabeljauw in zijn handen in een koelcel van de Grimsby Fish Market. De premier toonde de werklui in het oostelijk deel van de haven zonnige vergezichten. In ruil voor een stem op zijn Conservatieve Partij zou de eens zo vermaarde vissersvloot worden hersteld in oude glorie.