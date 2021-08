Navalny viert eerste verjaardag van zijn vergiftiging met humor: ‘Corruptie redde mijn leven’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny (45) bedankt op Instagram iedereen die hielp bij het redden van zijn leven, vandaag precies een jaar geleden. Hij werd toen onwel tijdens een binnenlandse vlucht van Siberië naar Moskou, belandde bewusteloos in een ziekenhuis in Omsk en werd van daaruit overgevlogen naar Duitsland, waar artsen vaststelden dat hij was vergiftigd. ‘Ik weet gewoon niet wanneer ik het begin van mijn tweede leven moet vieren’, schrijft de veertiger gevat.

Hij vraagt zich af op welk moment zijn tweede leven begon. ‘Toen ik op 20 augustus 2020 in het vliegtuig van Tomsk naar Moskou dacht dat ik doodging? Of zeventien dagen later toen ik in het ziekenhuis in Berlijn bijkwam uit mijn kunstmatige coma? Of de dag dat ik me weer bewust werd van mezelf en me realiseerde waar ik me bevond en waarom (ik vind het trouwens moeilijk om deze dag zelfs maar te benoemen)?’

Daarna volgen bedankjes aan een reeks personen. ‘De piloten die een noodlanding maakten en me de kans gaven te overleven, de ambulanceartsen die me de juiste injecties gaven waardoor ik levend het ziekenhuis bereikte en iedereen die verontwaardigd reageerde want daarmee wisten jullie te voorkomen dat ik stilletjes met een kussen zou worden verstikt in het ziekenhuis in Omsk of simpelweg zou worden losgekoppeld van de beademing. Nogmaals bedankt aan iedereen! Dankzij jullie is alles weer goed gekomen. Ik heb het overleefd en ben in de gevangenis terechtgekomen (hahaha sorry, ik kon het niet laten’, schrijft Navalny met veel humor. ‘Ik zal vandaag op jullie allemaal thee drinken en ook koffie trouwens en zelfs cacao die nog over is uit het pakket dat ik toegestuurd kreeg, verpakt in een speciale doos met label ‘voedingsmiddelen’ 😉.’

Corruptie

Dan merkt de Kremlin-criticus op dat hij nóg een bedankje wil uitdelen. ‘Ik ben vergeten de corruptie te bedanken. Die speelde ook een rol bij mijn redding. Nadat ze het hele staatsapparaat van Rusland hadden gedesintegreerd, konden ze niet anders dan de speciale diensten (geheime diensten, red.) ontregelen. Het niveau van geheime operaties die we hebben is ongeveer hetzelfde als dat van de gezondheidszorg, het onderwijs, de huisvesting en de gemeentelijke diensten.’

Quote De kwaliteit van operaties van de Russische geheime diensten lijdt onder een leiding die bescher­mings­geld van de economie achterover­drukt Aleksej Navalny

Navalny verwijst daarna naar een artikel van zijn hand dat vandaag verscheen in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Guardian en Le Monde. Daarin schrijft hij: ‘Precies een jaar geleden stierf ik niet aan een chemische vergiftiging.’ En verduidelijkt hij ‘dat de kwaliteit van de operaties van de Russische geheime diensten lijdt onder een leiding die beschermingsgeld van de economie achteroverdrukt.’

De Russische oppositieleider verwijst naar de onprofessionele manier waarop hij werd vergiftigd. ‘Medewerkers van de FSB (geheime dienst, red.) brachten het zenuwgif in strijd met alle instructies op mijn ondergoed aan. Dat was net zo ongepast als de wijze waarop ze me te overduidelijk schaduwden. Hierdoor konden activisten en onderzoekers dit volledig blootleggen.’ Corruptie staat het oplossen van de meest dringende politieke problemen volgens hem in de weg. ‘Het is hoog tijd om de strijd tegen corruptie topprioriteit te maken’, schrijft Navalny. Hij wist de tekst via zijn advocaten uit het strafkamp te smokkelen waar hij een gevangenisstraf van 2,5 jaar uitzit voor het niet-naleven van de voorwaarden van een eerdere veroordeling wegens fraude.

Merkel

De vergiftiging van Navalny en zijn opsluiting in strafkamp IK-2 komt volgens Duitse media vandaag ook aan bod tijdens de ontmoeting van bondskanselier Angela Merkel met de Russische president Poetin. Die ontkent dat de FSB de oppositieleider vergiftigde. Onderzoekscollectief Bellingcat meldde dat eind vorig jaar na onderzoek van telefoondata en reisgegevens van de Russische geheime dienst. Duitsland had eerder gemeld ‘ondubbelzinnig bewijs’ te hebben dat Navalny was vergiftigd met zenuwgas uit de novitsjok-groep. Onafhankelijk onderzoek door onder andere Frankrijk en Zweden bevestigde dat.

,,Navalny is niet belangrijk genoeg om een doelwit te zijn”, reageerde Poetin. ,,Maar als iemand hem wilde vergiftigen, dan hadden ze de klus ook afgemaakt.”

Merkel bespreekt met Poetin ook het conflict in Oekraïne, de Oostzeegasleiding Nordstream 2 en de situatie in Belarus en in Afghanistan. De Russische president zei te hopen op ‘constructieve en productieve gesprekken’. Voorafgaand aan de ontmoeting legde de Duitse bondskanselier een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou en herinnerde ze aan de aanval van nazi-Duitsland op Rusland, tachtig jaar geleden.

,,Ondanks alle aanvaringen van de afgelopen tijd ben ik blij dat ons contact nooit verloren is gegaan’’, aldus Angela Merkel.

