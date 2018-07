Navo-chef Stoltenberg verwacht successen ondanks Trump

Brandweer­man waagt zijn leven om Amerikaan­se vlag uit vuurzee te halen

13:25 ,,Het is nu echt een oorlogsvlag’’, zegt Cory Callagher kijkend naar het geblakerde dundoek in zijn handen. Als maandag Cory’s pick-uptruck in vlammen opgaat, heeft hij amper tijd zichzelf in veiligheid te brengen. De stars and stripes, die hij ooit van zijn broer kreeg, lijkt hopeloos verloren. Toegesnelde brandweerlieden denken daar duidelijk anders over.