Navo houdt ook na oorlog Oekraïne grote troepenmacht op oostflank

Ook na de oorlog in Oekraïne houdt het Westen een omvangrijke troepenmacht langs zijn grenzen met Rusland. Andere troepen staan in een verhoogde staat van paraatheid klaar om te worden ingevlogen. De snelle reactiemacht van de Navo wordt acht keer zo groot.

Op het eigen grondgebied houdt de Navo wapens, munitie en brandstof achter de hand, en troepen die er niet gelegerd zijn gaan er regelmatig oefenen zodat ze in geval van agressie het terrein al goed kennen. Navo-topman Jens Stoltenberg zei dat vanmiddag in een vooruitblik op een Navo-top die later deze week in Madrid concrete besluiten neemt.

Stoltenberg verwacht ook dat de gevechtsgroepen die de Navo momenteel in de regio heeft ‘in enkele van de acht landen’ verder worden versterkt (tot brigadeniveau). De verwachting is dat het dan gaat om Polen en de Baltische landen, waar de spanningen (rond Kaliningrad) het grootst zijn.

,,De situatie is niet overal hetzelfde”, aldus Stoltenberg, erop wijzend dat de Navo eerder de gevechtsgroepen al in omvang verdubbelde, van vier tot acht. Leiders van de dertig Navo-landen komen vanaf morgen bijeen in Madrid, inclusief hun Buitenland- en Defensieministers. Daar bespreken ze de situatie in Oekraïne en de verdediging van het eigen grondgebied nu en op langere termijn.

Finland en Zweden

Ook praten ze over een nieuw strategisch concept waarin Rusland een veel belangrijkere plaats inneemt en China, dat zich steeds zwaarder bewapent, voor het eerst ‘een uitdaging’ wordt genoemd.

Stoltenberg kondigde in zijn vooruitblik op de top aan dat hij morgen een nieuwe poging op het allerhoogste niveau wil doen om alle bezwaren op te ruimen tegen de toetreding van Finland en Zweden tot het bondgenootschap. De Noor ontmoet dan in Madrid de leiders van deze twee landen plus Turkije.

Quote Het doel is voortgang te boeken, ik doe geen enkele belofte Jens Stoltenberg, Navo-topman

,,Het doel is voortgang te boeken, ik doe geen enkele belofte”, aldus Stoltenberg, die zaterdag al met de Turkse president Erdogan sprak en later vandaag spreekt met de Zweedse premier Andersson. De onuitgesproken bedoeling is op de top een doorbraak te bereiken. Turkije houdt vooralsnog toetreding van de twee landen tegen omdat met name Zweden zou weigeren Turkse terreurverdachten uit te leveren. Volgens Stoltenberg is snelle toetreding van de twee landen belangrijk voor hun veiligheid, die van de rest van de Navo en ‘voor de algehele trans-Atlantische stabiliteit’.

