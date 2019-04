NAVO-landen versterken aanwezigheid rond Zwarte Zee

Geen DNA-match: vermiste Timmothy tóch niet gevonden

0:00 Het verhaal van de jongen die claimt de vermiste Timmothy Pitzen te zijn, blijkt niet te kloppen. Er is geen dna-match gevonden met de vader van Pitzen. Dat heeft de FBI vanavond bekendgemaakt. Pitzen verdween bijna acht jaar geleden nadat zijn moeder zich van het leven beroofde in een motel waar ze met haar zoontje had overnacht. De vrouw meldde in een afscheidsbrief dat haar zoontje ‘veilig was en nooit meer zou worden gevonden’.