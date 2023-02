Navo-topman over 1 jaar oorlog: ‘Met wapens die we aan Oekraïne leveren, verdedigen we onszelf’

Uitlegvideo Dit is wat de oorlog in Oekraïne de Nederland­se burger het afgelopen jaar heeft gekost

Poetin noemde het een ‘speciale militaire operatie’, toen hij op 24 februari 2022 met Russische troepen Oekraïne binnen kwam vallen. Rutte sprak van een ‘ongekende agressieve inval’. Inmiddels is de oorlog in Oekraïne een jaar bezig. Wat is de status? En wat merk jij van de oorlog in jouw portemonnee?