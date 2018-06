Navo voert gevechtscapaciteit langs grens met Rusland op

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg verwacht dat de Navo-ministers van Defensie het door Amerika geïnitieerde ‘Nato readiness initiative’ (letterlijk: gereedheids initiatief) morgenochtend goedkeuren. Van het begin af was het de bedoeling de troepen die min of meer semipermanent langs de oostelijke Navo-grens zitten, in geval van nood snel te hulp te kunnen snellen.

Wat het Navo-hoofdkwartier betreft horen daar nog twee andere besluiten bij: een snellere besluitvormingsstructuur en een grotere mobiliteit van vooral de landstrijdkrachten en hun materieel.

Quote Ik steek mijn zorgen over de serieuze meningsver­schil­len tussen Amerika en de Europese bondgeno­ten niet weg Jens Stoltenberg

De Navo en ook de EU zijn daar al een tijd mee bezig. Ze willen in geval van nood havencapaciteit tot hun beschikking hebben, de mogelijkheid om zwaar materieel per spoor te kunnen vervoeren en de zekerheid dat wegen, bruggen en viaducten, net als ten tijde van de Koude Oorlog, weer berekend zijn op het gewicht van tanks. Ook mogen milieuwetten die er vroeger niet waren, geen belemmering zijn voor bijvoorbeeld munitietransporten.

Commandocentrum

Elk Navo-land krijgt een eigen ‘mobiliteitscentrum’, dat in eigen land eventuele obstakels snel kan opruimen en meteen ook als contactpunt dient voor de Navo en de mobiliteitscentra in andere lidstaten. Het hele netwerk wordt aangestuurd vanuit onder meer een nieuw commandocentrum dat hoogstwaarschijnlijk in de Duitse stad Ulm wordt gevestigd. De commandostructuur, fors afgebouwd na de val van de Muur, wordt opnieuw uitgebreid, met totaal zo’n 1250 man.

De Navo besloot twee jaar geleden extra troepen naar haar grenzen met Rusland te sturen als antwoord op de Russische bezetting van de Krim en pogingen tot destabilisatie, eveneens vanuit Moskou, in Oost-Oekraïne. De ‘versterkte voorwaartse aanwezigheid’, met multinationale battle groups in Polen, Estland, Letland en Litouwen, is een signaal aan Rusland om geen gekke dingen te doen, en meteen ook aan de betrokken landen dat ze niet alleen staan. De Navo plande ook extra oefeningen in Bulgarije en Roemenië, en versterkte haar aanwezigheid in de Zwarte Zee, in verband met wat Stoltenberg vanmorgen de ‘onvoorspelbaarder veiligheidsomgeving’ noemde.

Meningsverschillen

Van de aanvaarding van het nieuwe readiness initiative, zo menen bronnen in Brussel, kan meteen een kalmerende werking uitgaan naar de leider van Navo’s belangrijkste bondgenoot, Amerika. De meningsverschillen met Donald Trump – over Iran, het klimaatbeleid, de handel, het Midden-Oosten – stapelen zich in hoog tempo op. Veel harder dan al zijn voorgangers eist Trump ook dat Europese landen snel hun defensie-uitgaven verhogen. Niemand is vergeten hoe hij vorig jaar tijdens zijn eerste Navo-optreden de Europese staats- en regeringsleiders kapittelde. Door Trump gunstig te stemmen met de aanvaarding van zijn readiness initiative, met geld voor de opbouw van de strijdkrachten in Afghanistan en steun aan de training van militairen in Irak, hopen ze een nieuwe clash over plat geld op de Navo-top volgende maand te voorkomen.