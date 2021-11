Navo waarschuwt Rusland: ‘Ernstige gevolgen als jullie Oekraïne binnenvallen’

Aan de vooravond van een tweedaagse Navo-raad komende dinsdag en woensdag in Riga, riep Stoltenberg de Russen dringend op tot ‘transparantie, de-escalatie en vermindering van de spanning’. ,,Deze troepenopbouw, al de tweede keer dit jaar, is uitgelokt noch aangemeld. Wij hebben geen zekerheid over de intenties van Rusland, maar het gaat om een land dat al eerder de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne schond door binnen te vallen en de Krim te annexeren”, aldus Stoltenberg, die ook gewag maakte van ‘voortdurende hybride en cyberaanvallen’.

Moeilijke tijden

Stoltenberg liet in het midden welke ‘ernstige gevolgen’ Rusland te wachten staan in geval van verdere agressie. Oekraïne valt als partnerland van de Navo niet onder het beroemde bijstandsartikel (artikel 5 van het Navo-verdrag) dat een aanval op één als een aanval op allen beschouwt. De houding van de Navo blijft wat ze al jaren doet: afschrikking en verdediging, maar ook het nastreven van ‘een betekenisvolle dialoog, in moeilijke tijden als deze noodzakelijker dan ooit’. Stoltenberg zei dan ook te betreuren dat Rusland al achttien maanden niet reageert op de uitnodiging van de Navo om in de door Rusland opgeschorte Navo/Rusland-raad de gesprekken te hervatten. In plaats daarvan haalde Moskou zijn diplomatieke vertegenwoordiging bij de Navo weg.