Nazaten Mondriaan willen door nazi's geroofd schilderij terug van Amerikaans museum

Erfgenamen van kunstenaar Piet Mondriaan willen een schilderij terug dat in handen is van een museum in de Amerikaanse stad Philadelphia. Volgens de lokale krant Philadelphia Inquirer vinden de erfgenamen dat zij daar recht op hebben omdat het kunstwerk door nazi’s is geroofd.

De nazaten zijn vorige week begonnen met juridische stappen tegen het Philadelphia Museum of Art. Het museum is van plan zich te verdedigen tegen de ‘onterechte claim’ van de erfgenamen, meldt de krant. Volgens het museum maakte Mondriaan voor zijn dood in 1944 nooit aanspraak op Compositie met blauw.



De Philadelphia Inquirer schrijft dat het kunstwerk na de voltooiing in 1926 al snel in een Duits museum werd tentoongesteld. Daar bleef het schilderij hangen totdat het door de nazi’s in beslag werd genomen en in 1939 werd verkocht via een kunstgalerij.

Toestemming

De koper was kunsthandelaar A.E. Gallatin. De Mondriaan ging na de dood van Gallatin in 1952 naar het Philadelphia Museum of Art. Het museum meldt dat Gallatin hulp en toestemming van Mondriaan had gekregen om Compositie met blauw tentoon te stellen. De twee zouden bovendien goede vrienden zijn geweest.



Compositie met blauw is een werk van de Nederlandse kunstschilder en -theoreticus Piet Mondriaan (1872-1944), dat bestaat uit twee zwarte lijnen op een wit vlak. ‘Ingeklemd’ op het kruispunt van beide lijnen bevindt zich een blauw vlak. Het schilderij is vijfenveertig graden gekanteld, waardoor de lijnen verticaal en horizontaal lopen.



Het schilderij Victory Boogie Woogie bracht in 1997 maar liefst 37 miljoen op, werd gekocht door Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit en hangt in het Haags Gemeentemuseum.

Recordbedragen

Mondriaan staat te boek als pionier van de abstracte en non-figuratieve kunst en is vooral bekend door het terugbrengen van vormen naar essentiële elementen en zijn primaire kleurgebruik. Erfgenamen zeggen dat het werk tegenwoordig minstens 100 miljoen dollar (ruim 88 miljoen euro) waard is.



In 2015 werd bij het New Yorkse veilinghuis Christie's een recordbedrag van 50 miljoen dollar afgehamerd voor Mondriaans werk Compositie III (Compositie met rood, blauw, geel en zwart), ruim 44,4 miljoen euro. In 1997 telde Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit 37 miljoen euro neer voor het schilderij Victory Boogie Woogie.

