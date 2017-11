Nebraska voert na 20 jaar weer doodstraf uit met nieuwe medicijnencocktail

In de Verenigde Staten gaat de staat Nebraska na twee decennia opnieuw doodstraffen uitvoeren. De procureur-generaal van Nebraska heeft beslist dat Jose Sandoval (38), die samen met twee anderen veroordeeld werd voor de moord op vijf mensen in 2002, een dodelijke injectie moet krijgen.

De laatste keer dat de staat de doodstraf uitvoerde, in 1997, werd nog gebruik gemaakt van de elektrische stoel. Nu is de staat van plan om een nieuwe medicijnencocktail te gebruiken, bestaande uit diazepam (valium), fetanyl, cisatracuriumbesilaat en kaliumchloride. Die combinatie is nog nooit eerder gebruikt bij een executie en zelfs nog nooit getest. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de staat zich juridisch zal moeten verantwoorden, alvorens de medicijncocktail kan worden toegediend.

De doodstraf in Nebraska werd in 2015 officieel afgeschaft door het parlement, maar na een referendum op initiatief van de bevolking werd het een jaar later weer ingevoerd.