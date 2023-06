Nederland blijft hopen op Zwitserse Leopardtanks na ‘nee’ parlement: ‘We zijn nog in overleg’

Update/met videoDe wens van Nederland om tientallen Zwitserse Leopard 1-tanks te kopen om aan Oekraïne te leveren, lijkt niet door te gaan. Het Zwitserse parlement heeft een wetsvoorstel dat leveranties van Zwitsers oorlogsmateriaal via via aan Oekraïne mogelijk zou maken, getorpedeerd.

Nederland wilde van een Zwitsers bedrijf tientallen Leopard 1-tanks kopen om aan Oekraïne te leveren. Toestemming van de Zwitserse regering was daarbij nog wel noodzakelijk. In het lagerhuis van de Zwitserse volksvertegenwoordiging was een wetsvoorstel gemaakt, de ‘Lex Oekraïne’, om andere landen toestemming te geven Zwitserse wapens aan Oekraïne te leveren. In een zitting van beide kamers werd dat voorstel echter afgeschoten.

De Zwitserse wet staat niet toe dat wapens worden geleverd aan landen die in oorlog zijn. Daarom mag Duitsland bijvoorbeeld geen Zwitserse munitie voor Leopard-tanks die het eerder aanschafte aan Oekraïne leveren. Het wetsvoorstel moest een uitzondering op de regel maken, maar haalde het niet.

Volledig scherm © AP

Onder de tegenstanders waren de Zwitserse Groenen en de rechtse Zwitserse Volkspartij. Beide vreesden dat het voorstel de Zwitserse neutraliteit in gevaar zou brengen en het land te dicht zou laten aanschuiven bij de militaire Navo-alliantie.

Zwitserland, dat zijn traditionele neutraliteit koestert, houdt zich zo veel mogelijk buiten het conflict met Rusland en Oekraïne. Het houdt daarom de export van wapens die bedoeld zijn voor Oekraïne in principe tegen.

Eerder aangekondigd

Nederland kondigde eerder dit jaar aan samen met Duitsland en Denemarken ‘ten minste’ honderd Leopard 1A5-gevechtstanks voor Oekraïne aan te schaffen. Die gemoderniseerde tanks moesten komen van de Duitse industrie. Volgens het ministerie van Defensie gaan de eerder aangekondigde leveringen door. ,,Deze tanks komen uit verschillende landen van verschillende producenten’’, aldus een woordvoerder.

Het Zwitserse bedrijf Ruag zou moeten voorzien in een deel van dat aantal. Daarvoor wordt naar een oplossing gezocht. ,,Want het is belangrijk dat we Oekraïne zo goed mogelijk steunen. Dat blijft ons doel, samen met onze internationale partners. We zijn hierover in overleg met Zwitserland, eventueel wordt er naar alternatieven gekeken. We lopen niet vooruit op die gesprekken.’’

De Leopard 1 is een wat oudere tank dan het paradepaardje Leopard 2, waarvan Oekraïne er ook inmiddels tientallen heeft gekregen. Niettemin kan Kyiv ze goed gebruiken in de strijd tegen aanvaller Rusland. Zeker nu Oekraïne de tegenaanval wil inzetten.

De Duitse regering heeft wel bekendgemaakt dat het land veertien Leopard 2-tanks naar Oekraïne stuurt (video):

Bekijk onze video's over de oorlog in Oekraïne in onderstaande playlist: