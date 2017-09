Nederland drijvende kracht achter tijgers voor Kazachstan

In Kazachstan wordt de komende tijd ruimte gemaakt voor de herintroductie van tijgers. Dit unieke project wordt gestimuleerd vanuit Nederland. Dirk Jan Kop, de Nederlandse ambassadeur in het land spreekt van 'een historische mijlpaal'.

In Centraal-Azië leefden vroeger ook tijgers. Destijds werd het gebied bewoond door de inmiddels uitgestorven Kaspische tijger. In een klein deel van het voormalig leefgebied van deze tijger worden nu opnieuw tijgers geïntroduceerd. Extra bijzonder is dat er een andere tijgersoort wordt geïntroduceerd, een project waarbij drie landen samenwerken. In een overeenkomst wordt vandaag het startsein voor dit ambitieuze project gegeven.

Ondertekenen

De ondertekening van de overeenkomst is tijdens in het Nederlandse paviljoen op wereldtentoonstelling EXPO 2017 in de hoofdstad van Kazachstan, Astana. ,,Ik ben er trots op dat ik getuige mag zijn van de ondertekening van deze overeenkomst tussen het ministerie van Landbouw van Kazachstan en het WWF", zei ambassadeur Kop.

Askar Myrzakhmetov, minister van Landbouw van Kazachstan zei trots te zijn op wat er nu bereikt is. Kazachstan is het eerste land in de wereld waar straks een tijgersoort uit een ander land wordt uitgezet. Alle inzet moet ook helpen bij de afspraken tussen landen om het aantal tijgers in de wereld te gaan verdubbelen.

Rusland

Het tijgerproject wordt gepusht vanuit Nederland, door Allard Stapel van het Wereld Natuurfonds. Daarbij wordt er naast Kazachstan ook intensief samengewerkt met Rusland. De dieren die in Ili-Balkhash worden uitgezet zijn namelijk Siberische tijgers.

De komende decennia zal er hard worden gewerkt aan het gereed maken van een gebied ter grootte van de provincie Gelderland. Een tijger vindt immers niet zomaar een thuis, er moeten ook prooidieren zijn en een natuurlijke leefomgeving. Die plek werd gevonden in de Ili-Balkhash regio in Kazachstan, maar er moet nog een hoop gebeuren. De delta waar de dieren moeten gaan leven krijgen weer natuurlijke oeverbossen en er worden herten en ander wild heen gebracht. Zo krijgt de dunbevolkte regio weer zijn natuurlijke oude glorie terug.

Het gaat internationaal langzaam wat beter met de bedreigde tijgers, en in Rusland gaat het het beste. Omdat tijgers in tegenstelling tot bijvoorbeeld leeuwen helemaal op zichzelf leven hebben de dieren veel plek nodig. Daarom kan de Russische populatie tijgers er een paar kwijt aan buurland Kazachstan.

Quote Nederland was een van de eerste sponsors van dit gewaagde en innovatieve project, we zijn enthousiast deel te nemen aan deze historische mijlpaal Dirk Jan Kops, Nederlands ambassadeur in Kazachstan

Zodra de bosomgeving goed genoeg hersteld is worden de eerste tijgers overgebracht. Dat zal waarschijnlijk in 2024 gebeuren. Dan gaan er eerst een paar Siberische tijgers vanuit Rusland naar hun nieuwe leefgebied. Daarna zullen er ieder jaar een stuk of vijf overgeplaatst worden, tot er in totaal dertig tijgers zijn uitgezet. Het WNF hoopt dat de dieren het er naar hun zin hebben en de nieuwe Kazachse tijgergroep kan uitgroeien tot in totaal 150 tijgers.

Onderzoek

Er is de afgelopen jaren op allerlei manieren onderzoek gedaan. Natuurlijk moest er gekeken worden of het gebied wel geschikt was, en wat er nog zou moeten veranderen. De kou van het leefgebied van de Siberische tijger is heel wat anders dan de rivierdelta van de Ili-Balkhash. Russische onderzoekers denken echter dat de tijgers het er best naar hun zin gaan hebben. En zijn ze eenmaal gevestigd, dan zorgen tijgers doorgaans ook goed voor zichzelf. Het WNF heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de introductie een succes gaat worden.