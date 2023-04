Nederland evacueert onderdanen uit Soedan in internationale operatie na commandoactie VS

UpdateNederland evacueert zondag de eerste onderdanen uit Soedan. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse zaken in Den Haag. De evacuatie volgt op een geslaagde operatie van Amerikaanse commando’s die zaterdag tientallen overheidsmedewerkers van de VS uit Khartoem haalden.

De Nederlanders worden geëvacueerd in een gezamenlijke operatie van verschillende landen die al bezig is, meldde minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zondagmorgen op Twitter. Teams van ‘zijn’ ministerie en dat van Defensie gaan vanuit het steunpunt in Jordanië ‘hun uiterste best doen om zoveel mogelijk Nederlanders zo veilig en snel mogelijk op te halen en in veiligheid te brengen’, schreef hij. Details konden om veiligheidsredenen nog niet worden gegeven.

Ruim 150 Nederlandse burgers alsook ‘uitgezonden en lokaal ambassadepersoneel’ hebben volgens Hoekstra aangegeven te willen worden geëvacueerd. Nederland helpt tevens kerngezinsleden van evacués, ook met een andere nationaliteit. ‘Individuele personen met een vergunning tot rechtmatig verblijf in Nederland komen eveneens in aanmerking. Waar mogelijk evacueren Nederland en andere EU-lidstaten elkaars onderdanen’, schrijft hij in een brief aan de Kamer.

De evacués werden zondagochtend geïnformeerd over plaats en tijdstip van verzamelen. Hen werd gevraagd de informatie geheim te houden, omdat de operatie anders in gevaar zou kunnen komen of zou moeten worden afgeblazen. Het ministerie briefde hen gisteren al over de voorbereidingen.

Volgens minister Ollongren van Defensie zijn twee transportvliegtuigen met Nederlandse mariniers ‘geprepositioneerd’ in Jordanië. De toestellen worden mogelijk ingezet na overleg met Amerikanen, Britten, Duitsers en Fransen. ,,Het is er gevaarlijk, chaotisch en gewelddadig maar we doen er alles aan om de Nederlanders weg te krijgen’’, zei ze in WNL op Zondag. Het gaat volgens haar om zes ambassademedewerkers en honderd tot honderdvijftig burgers.

EU-landen

Frankrijk meldde eerder vandaag een ‘snelle evacuatieoperatie’ te zijn begonnen van onderdanen en diplomatiek personeel uit Soedan en ook andere EU-ingezeten en die van ‘geallieerde partnerlanden’ mee te nemen. Volgens persbureau AFP vertrokken zondag tientallen VN-voertuigen en bussen vanuit Khartoem richting de havenstad Port Soedan, ruim 800 kilometer over de weg naar het noordoosten. Over de passagiers was niets bekend.

Een konvooi met Fransen zou door strijdende Soedanese partijen zijn aangevallen. Het leger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) beschuldigden elkaar van de aanval. Beiden zeiden dat één Fransman gewond was geraakt. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf volgens persbureau Reuters geen commentaar.

De Spaanse minister van Defensie Margarita Robles versterkte zondagmorgen de bemanning van zes militaire vliegtuigen die klaarstaan in Djibouti, in de Hoorn van Afrika. Dit voor het geval er grondondersteuning nodig is bij de evacuatie van zo’n tachtig Spanjaarden, andere Europeanen en Zuid-Amerikanen.

Italië probeert zondag eveneens onderdanen te evacueren uit Soedan. Volgens een bericht van de crisiseenheid van het buitenlandministerie moesten de evacués zich om 12 uur verzamelen bij de Italiaanse ambassade in Khartoem. Het Zweedse parlement gaf zondagmorgen toestemming voor het sturen van maximaal 400 militairen voor een evacuatiemissie van Zweden en andere buitenlanders.

In Djibouti wachtten vliegtuigen uit onder andere Italië, Groot-Brittannië en Canada op groen licht om naar Khartoem te mogen vliegen, zei een bron in het Afrikaanse land tegen Reuters.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Op dit drone-beeld, zondag gemaakt vanuit Omdurman, is zwarte rook te zien die opstijgt boven Khartoem aan de overkant van de Nijl. © REUTERS

VS

Ruim honderd Amerikaanse commando’s evacueerden zaterdag al het overheidspersoneel van de VS en een kleine groep diplomatiek personeel uit andere landen uit Soedan. Dat maakten president Joe Biden en militaire functionarissen ‘s avonds laat bekend. Media spraken over 70 Amerikanen.

De operatie, die om 15 uur begon, werd uitgevoerd met zes Amerikaanse vliegtuigen waaronder drie Chinook-transporthelikopters. Ze stegen op vanaf een Amerikaanse basis in Djibouti en vlogen na een tankstop in Ethiopië in drie uur naar Khartoem. De toestellen vertrokken na een uur weer.

De speciale troepen werden tijdens de evacuatieoperatie niet beschoten door de strijdende partijen in Soedan. ,,We hoefden onze handvuurwapens niet te gebruiken en konden zonder problemen in- en uitstappen”, zei luitenant-generaal Douglas Sims, directeur operaties van de generale staf van het leger.

Per schip

Risico-adviesbureau Proximities uit Leusden evacueerde zaterdag 22 buitenlandse werknemers van een Nederlands bedrijf in Port Soedan. Ze werden met bootjes naar een schip gebracht dat lag te wachten buiten de Soedanese territoriale wateren.

Saoedi-Arabië voerde gisteren als eerste een evacuatieoperatie uit vanuit de havenstad. Vijf marineschepen brachten 91 Saoedische burgers en 66 onderdanen van twaalf bevriende landen (Koeweit, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Tunesië, Pakistan, India, Bulgarije, Bangladesh, de Filipijnen, Canada en Burkina Faso) naar Jeddah.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De eerste evacués werden bij aankomst in Jeddah verwelkomd met een roos en zoete lekkernijen ter gelegenheid van het Suikerfeest. © AFP

Strijdende partijen

De Soedanese legerleider generaal Abdel Fattah al-Burhan, tevens hoofd van de Soevereine Raad van Soedan, verklaarde zaterdag te hebben ingestemd met het mogelijk maken van evacuaties van buitenlanders. De chef van de rivaliserende paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) - Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti - had eerder beloofd om luchthavens gedeeltelijk open te stellen voor evacuaties.

Tegelijkertijd weerklonken geweerschoten en luchtaanvallen in Khartoem. Dit ondanks beloften van strijdende partijen om een bestand van drie dagen te respecteren - ter gelegenheid van het islamitische Suikerfeest, waarmee het einde van de Ramadan wordt gevierd.

Sinds een week woedden hevige gevechten in Soedan. Centraal staat een machtsstrijd tussen de leiders van het leger en de RSF. De paramilitaire troepen moeten integreren in het leger als onderdeel van de overgang naar een democratie met een burgerregering. Grote vraag is wie de gecombineerde strijdmacht moet leiden en wie dus de échte baas is in het land.

Bekijk hier al onze video’s over de aanhoudende strijd in Soedan:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.