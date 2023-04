Nederland evacueert onderdanen uit Soedan in internationale operatie, volgt op commandoactie VS

Hij keek toe terwijl zijn personeel een serveer­ster verkracht­te met een fles likeur: hoe Wag­ner-baas Prigozjin machtig werd als chef van Poetin

Langlaufer. Hotdogverkoper. Restaurantuitbater. Zakenman. Huurlingenbaas. Wagner-leider Jevgeni Viktorovitsj Prigozjin (61) was het allemaal. In dit portret schetsen we hoe de ordinaire straatcrimineel het schopt tot de ‘chef van Poetin’ en zo enorm rijk en invloedrijk wordt. Terwijl hij wereldleiders ontvangt in zijn luxerestaurant, gebeuren er in de keuken wreedheden die elke verbeelding tarten.