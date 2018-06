'Nederland medeschuldig aan massale olifantenslachting'

Het nu geldende semiverbod – geen nieuw, wel oud ivoor – functioneert niet en werkt alleen maar stroperij in de hand, aldus Gerbrandy twee weken geleden al. Hij zei toen ook, maar op dat moment nog zonder zijn stelling cijfermatig te kunnen onderbouwen, dat de douane en andere opsporingsdiensten machteloos staan zolang de handel in oud ivoor legaal blijft.



Louche handelaren kunnen immers nieuw ivoor met theebaden in een oogwenk laten ‘verouderen’. Om vervolgens onderscheid te kunnen maken tussen oud en kunstmatig verouderd ivoor is radiocarbon onderzoek nodig zoals dat nu door de universiteit van Oxford is uitgevoerd. ,,Maar dat is zo kostbaar en tijdrovend dat dit voor opsporingsdiensten geen oplossing is”, aldus campagnedirecteur Bert Wander van Avaaz.



Voor de handel in ivoor dat van vóór 1947 dateert is zelfs geen certificaat vereist, en dat maakt de legale handel in oud ivoor tot ideale dekmantel om ook jonger ivoor te verhandelen. Van de beeldjes die Avaaz in Nederland heel makkelijk aankocht waren er drie van ivoor dat stamde uit de jaren ’90, één van de onderzochte objecten was van ivoor van een olifant die in 2000/2003 nog over de savannes liep. ,,Of zelfs daarna nog. Het radiocarbon onderzoek vertelt niet wanneer de olifant stierf, maar wanneer zijn ivoor werd gevormd. Het moment van zijn dood kan jaren of zelfs decennia later zijn”, aldus Wander.



Die kanttekening is van belang, vindt hij, gezien de hoge leeftijd die olifanten kunnen bereiken.