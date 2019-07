‘Nederland schaft acht of negen extra F-35-straaljagers aan’

Amerikaan­se ontvangt kaart die in 1993 vanuit Hongkong werd verstuurd

3:14 Een vrouw uit de Amerikaanse staat Illinois heeft deze week een kaartje ontvangen dat maar liefst 26 jaar geleden, in juli 1993 verstuurd is. De kaart is afkomstig uit Hongkong en gericht aan mensen die al lang niet meer in het huis wonen waar de kaart werd bezorgd, maar Kim Draper hoopt de kaart aan de rechtmatige eigenaars te kunnen bezorgen.