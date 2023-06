Nederland scoort ‘zorgwekkend slecht’ met integratie migranten

In de hele EU wonen nu 54 miljoen migranten die in het buitenland zijn geboren: dat is 12 procent van de bevolking. De meesten komen oorspronkelijk uit een ander EU-land. Het is ruim 20 procent meer dan tien jaar geleden, toen het er 44 miljoen waren. Dat blijkt uit een grootschalige studie die donderdag verschijnt van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Daar zijn de meeste rijke landen bij aangesloten.

In de Europese Unie is nu zo’n één op de vier jongeren een migrant of kind van een migrant, berekende de OESO op basis van cijfers uit alle afzonderlijke landen. De verschillen tússen landen zijn groot. In Polen en Griekenland zijn er nauwelijks jongeren met buitenlandse wortels en in Luxemburg vormt die groep juist weer meer dan de helft van alle jongeren. Nederland zit iets boven het EU-gemiddelde.

Vooral kinderen die hier geboren worden

In heel de EU gaat het om omgerekend 35,7 miljoenen jongeren (0 tot 35 jaar oud) die roots in een ander land hebben. Twee derde daarvan is 15 tot 35 jaar. De kinderen onder de 15 vormen een minderheid, maar zijn wel de snelst groeiende groep: dat zijn vooral kinderen die hier geboren worden van één of twee buitenlandse ouders. De integratie verloopt nog steeds gebrekkig. Hoewel er de afgelopen tien jaar veel verbeteringen waren, staan migranten op sommige terreinen nog steeds op flinke achterstand. ,,Meer dan een derde van alle migranten van buiten de EU heeft alleen basisonderwijs: dat is twee keer zo veel als onder autochtonen.’’ De werkloosheid onder migranten is ook hoger. Meer migranten dan autochtonen zijn overgekwalificeerd voor hun baan: met hun diploma zouden ze beter betaald werk kunnen doen. ,,In 80 procent van de onderzochte landen hebben migranten een boven gemiddelde kans om in armoede te leven.’’ De OESO constateert dat veel kinderen van migranten zich gediscrimineerd voelen in de EU. ,,Discriminatie is een belangrijke oorzaak van de aanhoudende achterstanden.’’ Eén op de vijf kinderen van migranten voelt zich gediscrimineerd wegens ras, huidskleur of etniciteit. In Nederland is dat zelfs ruim één op de drie. ,,Het aantal meldingen van discriminatie neemt flink toe. Die toename wordt uitsluitend gevoeld door kinderen die hier zijn geboren en ouders hebben van buiten de EU. Kinderen met ouders van binnen de EU melden juist minder discriminatie.’’

‘Vooroordelen’

De OESO neemt in haar rapport ook een aantal ‘vooroordelen’ op de schop. Migranten zijn niet alleen maar asielzoekers uit verre landen, zoals vaak wordt gedacht. ,,De helft van alle migranten in de Europese Unie komt uit Europa en 30 procent komt uit een EU-lidstaat.’’ Het zijn mensen uit buurlanden: binnen de Europese Unie mag vrij gereisd worden.

Migranten zijn ook niet nieuw. ,,Meer dan twee derde woont hier al tien jaar of langer.’’ Ze zijn ook niet altijd man. ,,Van alle migranten is 51 procent vrouw. Vrouwelijke migranten krijgen gemiddeld 2,02 kinderen in de EU. Bij autochtone vrouwen in de EU is dat 1,44.’’

De OESO maakt zich zorgen over de beeldvorming. ,,Vaak staan ideeën van mensen haaks op de feiten. Het aantal hoog opgeleide migranten van buiten de EU is bijvoorbeeld toegenomen, maar dat wordt niet opgemerkt. Mensen denken ook dat kinderen van migranten het slecht doen op school, terwijl die schoolresultaten de laatste tien jaar enorm zijn verbeterd.’’

‘Integratie migranten in Nederland is verslechterd en is zorgwekkend’

Nederland doet het behoorlijk slecht als het gaat om de integratie van migranten. Dat zeggen de onderzoekers Thomas Liebig en Yves Breem van de OESO in gesprek met deze site. Zij zijn de hoofdauteurs van de OESO-studie die vandaag verschijnt over integratie van migranten.

,,De situatie in Nederland is op veel punten niet goed en is de laatste jaren ook nog verder verslechterd. We maken ons daar zorgen over.’’

Migranten in Nederland zijn relatief veel vaker werkloos dan in andere landen. ,,Het verschil tussen migranten en niet-migranten is binnen de EU nergens zo groot als in Nederland. En het verschil wordt steeds groter. Zelfs onder hoog opgeleiden is het verschil nog steeds groot.’’

Taalbeheersing is een ander probleem

Ook kinderen van migranten hebben problemen. Zij lopen vaker dan gemiddeld achter op school. ,,Veel kinderen scoren in Nederland slecht en de situatie is de laatste tien jaar verder verslechterd terwijl die in vergelijkbare landen juist is verbeterd. Dat is niet goed’’, zeggen de onderzoekers. Taalbeheersing is een ander probleem. ,,In de EU beheerst 62 procent van de migranten goed de taal van het land waar ze wonen. In Nederland is dat maar 44 procent.’’

De kinderen van migranten voelen zich vaak niet geaccepteerd. ,,Nergens in de Europese Unie voelen zoveel kinderen van migranten, van 15 tot 34 jaar oud, zich gediscrimineerd als in Nederland: 36 procent. Dat zegt iets over gebrekkige sociale cohesie.’’

Over de redenen van de achterstand zijn Liebig en Breem duidelijk: ,,Er lijkt géén verband te zijn met het opleidingsniveau van de ouders of de situatie van de Nederlandse arbeidsmarkt. Vergelijkbare landen zoals Duitsland en Zweden investeren meer geld en menskracht in integratiebeleid dan Nederland en die landen boeken betere resultaten. Onze conclusie is: als je integratie wilt moet je er gewoon méér in investeren. Nederland doet wel wàt, maar minder dan andere landen.’’