Nederlander (26) haalt uit met bierpul op Oktoberfest in München

Stropers doden iets minder neushoorns in Zuid-Afri­ka

17:20 Het aantal door stropers gedode neushoorns in Zuid-Afrika is iets gedaald. In de eerste helft van 2019 is het aantal gedode dieren omlaag gegaan van 386 naar 318 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, verklaarde minister van Milieu Barbara Creecy vandaag ter gelegenheid van de Wereld Neushoorndag.