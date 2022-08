Nederlander (56) in rolstoel slaat toe op Mallorca: Duitse toerist tot bloedens toe mishandeld en beroofd

straatroofEen Duitse toerist is op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca op gewelddadige wijze beroofd van zijn portemonnee. De verdachte is volgens de Spaanse politie een 56-jarige Nederlander die zich in een rolstoel verplaatste. Hij is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.

Het opmerkelijke incident vond afgelopen dinsdagmiddag plaats in de buurt van de Plaza del Olivar in Palma, de hoofdplaats van het eiland Mallorca. Een Duitse man maakte daar met vrienden een lange wandeling, toen hij opeens werd benaderd door een voor hem onbekende man. De man haalde meteen met gebalde vuist uit en griste een portemonnee uit de broek van de Duitser. Vervolgens vluchtte hij in zijn rolstoel weg, schrijft de Spaanse krant Ultima Hora.

De Duitse vrienden zetten na de straatroof de achtervolging in en probeerden de Nederlander in rolstoel tot stoppen te dwingen. Omstanders werd gevraagd om mee te helpen, maar die zouden enkel hebben toegekeken omdat niemand begreep wat er nu werkelijk aan de hand was.

Schreeuwde van pijn

Toevalligerwijs liepen er in de buurt enkele agenten rond die aan het surveilleren waren. Ze hoorden de Duitsers om hulp schreeuwen en gingen poolshoogte nemen. Toen ze in de gaten kregen dat de man in de rolstoel een straatrover bleek, besloten ze de achtervolging in te zetten en de man in de boeien te slaan. De Spaanse politie beschuldigt de Nederlander van mishandeling en beroving.

Volgens Spaanse media bloedde de Duitse toerist hevig en schreeuwde hij van de pijn. Voor controle werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Ook de Nederlandse verdachte werd per ambulance vervoerd, omdat de Spaanse politie niet over aangepaste voertuigen beschikt.

Het is niet duidelijk of de Nederlander op vakantie was of woonachtig is op Mallorca.