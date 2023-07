Nederlander (58) op hoorns genomen door stier op omstreden Spaans festival: ‘Hij wil al 20 jaar meerennen’

Bij het jaarlijkse stierenrennen in de Spaanse stad Pamplona is donderdag een 58-jarige Nederlander op de hoorns genomen door een meer dan 500 kilo zware stier. De Nederlander raakte gewond in zijn scrotum en is naar het lokale ziekenhuis gebracht. Aan het zeer omstreden stierenrennen doen jaarlijks een aantal Nederlanders mee.

De 58-jarige Randy Harms zegt dat hij werd ingehaald door de stier nadat hij tijdens het wegrennen zijn evenwicht verloor. ,,Ik voelde hoe de hoorn door mijn been ging”, zegt hij tegen het Spaanse medium Diario de Navarra. ,,Wat nog het meeste pijn deed was hoe ik op de grond terechtkwam.”

De Nederlander raakte dusdanig gewond dat hij met spoed behandeld werd door verzorgers van het Rode Kruis. Vanwege de ernst van de wond moest hij naar een nabijgelegen ziekenhuis, waar hij de nacht heeft doorgebracht.

Een arts vertelde dat Harms aan de dood is ontsnapt. ,,Als de hoorn mijn lies was binnengedrongen had ik dood kunnen bloeden.” Het was desalniettemin een langgekoesterde wens van de Nederlander om deel te nemen aan het wereldberoemde festival. ,,Hij wachtte hier al twintig jaar op”, zegt zijn zoon tegen Spaanse media. ,,Gelukkig kan hij inmiddels weer een beetje lachen.”

Samen met zijn zoon is Harms inmiddels teruggekeerd naar het hotel waar ze verbleven. Vrijdag reizen ze door naar Bilbao waarna ze vervolgens weer terugkeren naar Nederland.

Wat is San Fermín?

Meer dan een half miljoen mensen wonen doorgaans het eeuwenoude San Fermín-feest bij, waar vechtstieren honderden waaghalzen door de smalle straatjes van de stad achtervolgen. Elke ochtend wordt een soort kleine raket afgevuurd om de stieren te laten schrikken, die chaotisch de smalle straten van de stad in rennen, vol met toeristen. Tijdens hun razende tocht naar de Plaza de Toros komen de stieren vaak in botsing met muren en hardlopers. Deelnemers dragen daarbij de traditionele witte overhemden en rode sjaals.

De controversiële races duren slechts enkele minuten, waarna de rest van de dag voor de hardlopers gevuld is met uitbundige feesten, culinair eten en het bijwonen van culturele evenementen. Vorig jaar werden er tijdens het festival vier lopers geraakt door stieren. Sinds 1910 zijn er zestien mensen omgekomen bij het stierenrennen, voor het laatst in 2009.

De feesten ter ere van de heilige Firminius (272-303) duren negen dagen en zijn zoals gebruikelijk van start gegaan met het afschieten van een vuurpijl op het balkon van het stadhuis.

Stieren gedood

De stieren die elke ochtend rennen, worden ’s middags uiteindelijk gedood door de bekende stierenvechters, ook wel matadors genoemd. Dierenbeschermingsorganisaties protesteren al jaren tegen de ‘wrede stierenrennen in de stad en de stierengevechten die daarop volgen’. Tijdens een vorige editie hadden de actievoerders in het stadje 48 doodskisten neergezet, verwijzend naar het aantal stieren dat elk jaar in Pamplona omgebracht wordt tijdens de feestelijkheden.

Het festival, dat zijn beroemdheid mede te danken heeft aan de roman The sun also rises van Ernest Hemingway, bestaat al eeuwen en is maar zelden geannuleerd. Dat gebeurde wel tijdens de coronacrisis en tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939).