Nederlander (61) dood in Thailand, politie sluit moord niet uit

Japanner (42) met 246 bolletjes cocaïne in zijn maag sterft in vliegtuig

27 mei Een Japanse man met een buik vol cocaïne is onderweg van Bogota naar Tokio overleden in het vliegtuig. Dat maakte noodgedwongen een tussenstop in Hermosillo, in het noorden van Mexico. Onderzoek wees volgens de autoriteiten uit dat de 42-jarige Aziaat 246 ‘bolletjes’ van 1 bij 2,5 centimeter had ingeslikt.