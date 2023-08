Nederlander (64) zat drie dagen vast op onbewoond eiland, maakte SOS-teken in het zand

Met video Pakistaan­se schoolkin­de­ren en leraar bungelen in kapotte gondel boven ravijn, na 16 uur gered

In een bergachtige regio in het noorden van Pakistan hingen leerlingen en een leraar uren op grote hoogte in een kapotte kabelbaan. Een van de twee kabels van de lift was gebroken. Reddingswerkers zijn er inmiddels in geslaagd alle inzittenden uit hun benarde positie te redden. De laatste persoon werd zo'n zestien uur nadat de alarmmelding binnenkwam uit de gondel geholpen.