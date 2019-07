Nederlander (66) tijdens excursie verdronken in Maleisische grot

Agressieve Duitser (66) gaat op eerste hulp te keer met pepper­spray: 9 gewonden

3:54 In Duitsland heeft een 66-jarige man op de eerste hulp van een ziekenhuis negen mensen verwond met pepperspray. De man was door agenten naar het ziekenhuis in Fulda, een stad in de deelstaat Hessen, overgebracht voor een psychiatrisch onderzoek, zo meldt de Duitse politie.