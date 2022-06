Nederlander (77) komt na 38 jaar in Amerikaanse cel waarschijnlijk vrij

Singh werd in 1986 tot 56 jaar cel veroordeeld omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor de moord op zijn vrouw en stiefdochter. Hij wil het restant van zijn straf uitzitten in Nederland en meent dat hij voldoet aan de regels daarvoor. Maar afgelopen kabinetten weigerden mee te werken aan een strafoverdracht. Singh zou te weinig binding hebben met Nederland: hij woonde tijdens zijn arrestatie al dertien jaar in de VS en zou slechts vier jaar in Nederland hebben gewoond.

Vorig jaar spande Singh een kort geding aan tegen de Nederlandse staat, waarin hij smeekte om overplaatsing naar Nederland, heeft hij verloren. De rechtbank in Den Haag wees zijn verzoek af.

Verdere bewijzen van onschuld

Op dit moment is Singh de langst vastzittende Nederlander in het buitenland. Na zijn eerste strafproces bleek dat de kroongetuige in de zaak was omgekocht door de aanklager en dat de in Suriname geboren Singh mogelijk ten onrechte was veroordeeld. In de jaren daarna stapelden verdere bewijzen van zijn onschuld zich op.

In juni 2020 nam de Tweede Kamer zelfs een motie aan waarin de regering wordt verzocht zich in te spannen om Singh op korte termijn naar Nederland over te laten brengen of verzoeken tot overbrenging te honoreren.

Ondertussen heeft op 21 april 2022 een commissie in de VS dus geoordeeld dat de Nederlander voorwaardelijk in vrijheid gesteld kan worden, waarna hij eventueel naar Nederland kan reizen. Deze uitspraak is niet definitief. Er geldt nu eerst een tussenperiode van maximaal 120 dagen, waarin de uitspraak onder andere op juridische merites wordt beoordeeld.

Daarna heeft de gouverneur van Californië maximaal 30 dagen de tijd om te beslissen. Het Nederlandse kabinet heeft inmiddels via meerdere brieven aan de gouverneur laten weten het omzetten van de straf te ondersteunen.