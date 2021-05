Nederlander begonnen aan blootsvoets avontuur in Australië voor doorbreken ‘machocultuur’

Zijn eerste dag had niet beter kunnen verlopen, zegt een dolgelukkige Nootenboom terugblikkend op Instagram. ,,Veel mensen begeleidden me tijdens de eerste kilometers. Ze wilden voor even deel uitmaken van mijn trip en wensten me succes. Het gaf me een ongelofelijk gevoel. Onderweg kreeg ik prachtige reacties van mensen die hun ervaringen met geestelijke gezondheid deelden. Ze herkenden me van de radiozenders die mijn trip uitgebreid onder de aandacht brachten. Dit is pas het begin van mijn reis. Ik kan niet wachten om te zien wat er allemaal nog meer op mijn pad komt.’’

Nootenboom vertrok zaterdagmorgen vroeg vanwege de hitte (overdag zo’n 30 graden, red.) maar desondanks was het volgens hem al aardig warm bij de start van zijn avontuur. ,,Ik ben opgelucht dat het is begonnen. De afgelopen maanden waren hectisch vanwege de voorbereidingen.’’ Hij bedankte zijn Australische vriendin Kate en anderen voor hun hulp daarbij.

Vijf miljoen stappen

Zijn doel is om dagelijks zo'n 25 kilometer af te leggen en in ongeveer vier maanden in Sydney aan te komen. Dan heeft hij er maar liefst 5 miljoen stappen opzitten. De eerste etappe verliep zonder problemen. ,,Ik heb op goed geluk een camping gekozen waar ik mijn tentje op wilde zetten toen het donker werd maar de eigenaars boden me een bungalow aan zodat ik goed kan slapen. Ze waren al op de hoogte van mijn uitdaging, gaven me een tas vol boodschappen en de vrouw des huizes bakte een grote burger voor me.’’

Goede doelen

De Nederlander, geboren en opgegroeid in het Zeeuwse Goes, klom in 2019 ongetraind en op zijn blote voeten naar het Everest Base Camp, gelegen op 5364 meter hoogte van de bijna 9000 meter hoge berg. Daarmee haalde hij geld op voor een stichting die zich inzet voor onder andere de verbetering van het onderwijs voor de arme bevolking. Met zijn nieuwe voettocht wil Nootenboom mensen bewust maken van de geestelijke gezondheid van mannen.

‘Er is een gevaarlijk verkeerde perceptie van wat ‘mannelijkheid’ betekent. Daardoor worstelen mannen met het openlijk kwetsbaar zijn. Ik wil helpen door te laten zien dat het oké is om erover te praten en je kwetsbaar op te stellen als je behoefte hebt aan steun’, licht de Nederlander toe op zijn site The Barefoot Ducthman. In Australië stappen dagelijks gemiddeld acht mensen uit het leven. Vorig jaar deden 3328 Australiërs dat, van wie 75 procent man was. ‘Ik wil helpen voorkomen dat dit gebeurt.’

Leger en bouw

Nooteboom diende tien jaar in het Nederlandse leger, ging driemaal op missie naar Afghanistan en werkte de afgelopen vijf jaar in de bouw. Beide worden gezien als ‘zeer mannelijke omgevingen’, schrijft hij. ‘Gedurende mijn tijd in deze sectoren heb ik de geestelijke gezondheidsproblemen van mannen uit eigen ervaring gezien en meegemaakt. Ik voelde de drang om iets te veranderen, wat ertoe leidde dat ik in 2019 aan mijn eigen missie begon: extreme wandelingen op blote voeten maken om een ​​verschil te maken en te helpen met het creëren van de wereld waarin ik wil dat we allemaal leven.’

Zijn missies verleggen letterlijk en figuurlijk zijn grenzen en dwingen hem uit zijn comfortzone te stappen. ‘Het momentum dat tijdens mijn blootvoetse uitdagingen ontstaat, wil ik benutten voor het bewustmaken en geld inzamelen voor doelen waar ik in geloof.’

,,Ik wil de verandering zijn die ik in deze wereld wil zien, en laten zien dat er alleen vastberadenheid en twee blote voeten nodig zijn om een ​​verschil te maken.”

