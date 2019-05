Nederlander beraamt huurmoord op ex maar dochter ontdekt dat op mobieltje

‘Gecrasht Cubaans vliegtuig was te zwaar beladen’

9:45 Het Cubaanse vliegtuig dat een jaar geleden vlak na de start in Havana neerstortte, was zeer waarschijnlijk te zwaar beladen. Dat is de conclusie van het onderzoeksrapport dat de autoriteiten naar buiten brachten over de ramp van 18 mei 2018. Slechts een van de 113 mensen aan boord overleefde de crash, maar zij overleed later alsnog aan haar verwondingen.