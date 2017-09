Nederlander bij aardbeving Mexico: Iedereen rende naar de deur, mensen huilden

Bij de aardbeving in Mexico zijn al meer dan 200 doden gevallen . De schade is enorm, vooral in zwaar getroffen gebieden zoals Mexico-stad en Morelos. Kunstenaar Serge Steijn beefde mee in de Mexicaanse hoofdstad. ,,Mensen beseffen nu pas hoe ernstig het hier is geweest.''

Gisteren was juist de herdenking voor een andere aardbeving, die van 32 jaar geleden. De dag werd ook aangegrepen voor een oefening bij aardbevingen. ,,Ik deed mee met een oefening bij het museum van antropologie. En twee uur later gebeurde het dus echt.''

'Tranquilo'

Serge Steijn zat op het moment van de beving al in een restaurant. De serveerster kwam net aan zijn tafel om de bestelling te brengen. ,,Ze lachte naar me, maar ineens veranderde haar gezicht. Ze keek plotseling heel geschrokken, draaide zich om en rende weg naar de deur. Toen begon alles te trillen en te bewegen en zag ik iedereen naar de deur rennen.''



Steijn realiseert zich plots wat er aan de hand is en loopt achter de rest aan. ,,Er ging een alarm en er klonk een geautomatiseerde stem in het Spaans die zei dat we naar buiten moesten. De meeste mensen bleven rustig, maar sommigen raakten in paniek toen we met zijn allen naar buiten gingen. Het was druk, want er kwam heel veel personeel uit de keuken. Sommigen huilden zachtjes.'' Gasten en personeel verdrongen elkaar in hun haast om buiten te komen. ,,Ik zei steeds 'tranquilo' omdat ik bang was dat er paniek zou uitbreken. De meeste mensen waren ook kalm.''

Telefoon stroomt vol

Steijn woont voor een jaar in Mexico, samen met zijn vrouw en jongste dochter. Ze zijn alle drie in veiligheid. ,,Mijn dochter zat op het sportveld van haar school, mijn vrouw stond op straat met twee schoenenpoetsers te praten", zegt hij.



Nu het nieuws over de aardbeving steeds beter doordringt tot Nederland, gaan meer mensen op zoek naar informatie over vrienden en familie. ,,Onze telefoon stroomt vol, mensen beseffen nu pas hoe ernstig het hier is geweest.'' Dat het heftig was, dringt ook bij Steijn steeds meer door. ,,Het is moeilijk te bevatten. Ik zag hoe een auto heftig voor- en achteruitging, alsof hij kleine stukjes heen en weer reed. En ineens was het voorbij.''

Dan volgt het ogenblik na de beving. ,,De meeste mensen begonnen meteen te bellen, om te horen of familieleden en vrienden oké waren.'' Verbinding krijgen lukt pas na een tijdje, en alleen via WhatsApp. ,,Gewoon bellen lukte niet.''

Steijn: ,,Het vreemde is dat een beving zo kort duurt. Het is eerder een surrealistische ervaring dan dat het heel eng is.''

Mensen renden

Rolf Schut woont in de stad Puebla in de eveneens zwaar getroffen gelijknamige staat in Mexico. Hij plaatst op Facebook een foto van kapot gevallen tegels. Tegenover ons vertelt hij dat hij er zelf gelukkig goed aan toe is. ,,Voor ons valt alles wel mee, afgezien van wat schade. Er zijn wat tegels hier van de ingang naar beneden gekomen, en er zijn wat spullen van de ene naar de andere kant 'gefietst'. Maar persoonlijk hebben we relatief weinig schade."