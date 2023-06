Nederlander die buurmeisje doodschoot in Frankrijk ‘heeft spijt’

Nederlander Dirk R. woont al sinds 2017 met zijn Belgische vrouw in het gehucht Saint-Herbot in Bretagne. Naast hem woont ook al jaren een Brits gezin met twee dochters. Vorige week zaterdagavond pakte Dirk R. zijn geweer en schoot verschillende keren op de tuin van de buren. Daarbij werd de 11-jarige dochter dodelijk getroffen. De vader raakte levensgevaarlijk gewond. Ook de moeder was gewond. De jongste dochter (8) kon ontkomen.



Volgens het Franse OM speelde een ruzie over de tuin van de Britten een rol bij de schietpartij. De Nederlander (70) was boos dat de buurman bomen kapte en vond schijnbaar dat de dochters te veel lawaai maakten. Maar wat de precieze aanleiding was om die zaterdagavond de trekker over te halen, is onbekend. Het OM wil er desgevraagd geen verdere mededelingen over doen. Dirk R. en zijn vrouw werden na de aanval positief getest op alcohol- en drugsgebruik.



,,Het onderzoek van justitie zal duidelijkheid moeten verschaffen’’, zegt advocaat Guillerme. ,,Maar mijn cliënt is nooit eerder in aanraking geweest met justitie.’’ Hij is afgelopen week officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens moord. Zijn vrouw Marlene van H. (69) werd vrijgelaten.



Volgens Anne Guillerme wil Dirk R. zijn medeleven betuigen aan de slachtoffers en zegt hij ‘de woede en emoties van de familie en hun naasten te begrijpen’.