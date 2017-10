Nederlander in Las Vegas: 'Waren we wat sneller, dan stonden wij daar ook'

De 26-jarige Rafaël van 't Kruys uit Goes verblijft op dit moment vlakbij het Mandalay Bay Hotel in Las Vegas, waar tientallen mensen zijn neergeschoten. Zeker vijftig personen zijn daarbij gedood. 'Ik was net naar mijn hotelkamer gegaan om andere kleren aan te trekken en hoorde ineens: tataatataaaa. Vijf minuten lang.'